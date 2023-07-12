Норвегия присоединяется к инициативе G7 по помощи Украине

Норвегия решила стать участницей инициативы G7 по оказанию помощи Украине, заявил в среду норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
"Норвегия присоединяется к декларации G7 об оказании помощи Украине", - приводятся его слова в заявлении норвежского правительства.
Ранее в среду страны G7 заявили о намерении содействовать развитию оборонной промышленности Украины, обучению ее военнослужащих и обмену разведывательной информацией. В совместном заявлении отмечалось, что другие страны, желающие внести вклад в усилия по поддержке Украины, могут в любое время присоединиться к этой декларации.
Также в среду глава Минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что Осло направит Украине 1 тыс. миниатюрных беспилотников Black Hornet, которые солдаты могут использовать для разведки местности. Также Норвегия поставит Украине компоненты для зенитных ракетных комплексов NASAMS.
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