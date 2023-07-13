Марин Ле Пен считает безответственным решение Макрона передать ракеты Украине

Лидер фракции ультраправого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен осудила решение Парижа предоставить Украине ракеты большой дальности SCALP.
По сообщению газеты "Фигаро", в ходе поездки в департамент Уаза Ле Пен назвала это "безответственным шагом".
"Я не понимаю, почему Эмманюэль Макрон не концентрирует все свое внимание на организации конференции по мирному урегулированию, чтобы положить конец этому конфликту", - добавила Ле Пен.
"Фигаро" отмечает, что это первый случай, когда Ле Пен столь решительно высказывается против поставок французского вооружения Киеву.
Ранее на этой неделе президент Франции Макрон объявил, что его страна поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP.
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