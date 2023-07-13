Экоактивисты спровоцировали перебои в работе двух аэропортов в ФРГ

Экологические активисты заблокировали взлетно-посадочные полосы в двух аэропортах в Германии, что привело к отмене или переносу десятков рейсов, сообщает в четверг Associated Press.
Первый инцидент произошел в аэропорту Гамбурга на севере ФРГ, где активисты из группировки Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Из-за этого аэропорт был вынужден перенаправить несколько рейсов в другие воздушные гавани, и еще десятки отменить.
Также члены этого же движения преодолели ограждение в аэропорту Дюссельдорфа на западе страны и заблокировали доступ к взлетно-посадочной полосе. Это также затруднило вылеты в аэропорту, однако к настоящему моменту движение уже восстановили.
Активисты обвиняют правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменениями климата и призывают к немедленным мерам по сокращению выбросов в сфере транспортных перевозок.
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