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Транспорт и связь 13.07.2023 17:08

Экоактивисты спровоцировали перебои в работе двух аэропортов в ФРГ

Экологические активисты заблокировали взлетно-посадочные полосы в двух аэропортах в Германии, что привело к отмене или переносу десятков рейсов, сообщает в четверг Associated Press.

Первый инцидент произошел в аэропорту Гамбурга на севере ФРГ, где активисты из группировки Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Из-за этого аэропорт был вынужден перенаправить несколько рейсов в другие воздушные гавани, и еще десятки отменить.

Также члены этого же движения преодолели ограждение в аэропорту Дюссельдорфа на западе страны и заблокировали доступ к взлетно-посадочной полосе. Это также затруднило вылеты в аэропорту, однако к настоящему моменту движение уже восстановили.

Активисты обвиняют правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменениями климата и призывают к немедленным мерам по сокращению выбросов в сфере транспортных перевозок.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТЫ, АКТИВИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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