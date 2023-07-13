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Внутренняя политика 13.07.2023 15:54

Алиев утвердил новый состав комиссии по бизнес-среде и международному рейтингу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии по бизнес-среде и международному рейтингу.

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, в комиссию вошли председатель и семь ее членов.

Председателем комиссии является первый заместитель премьер-министра Азербайджана.

В состав комиссии вошли: министр экономики, министр финансов, председатель Госкомстата, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, исполнительный директор Центра юридической экспертизы и законодательных инициатив, президент Национальной конфедерации предпринимателей.

Руководителем секретариата комиссии назначен заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОМИССИЯ, СОСТАВ


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