Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии по бизнес-среде и международному рейтингу.
Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, в комиссию вошли председатель и семь ее членов.
Председателем комиссии является первый заместитель премьер-министра Азербайджана.
В состав комиссии вошли: министр экономики, министр финансов, председатель Госкомстата, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, исполнительный директор Центра юридической экспертизы и законодательных инициатив, президент Национальной конфедерации предпринимателей.
Руководителем секретариата комиссии назначен заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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