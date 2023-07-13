Азербайджан увеличил в январе-июне экспорт электроэнергии в 1,9 раза

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 1 млрд 265,2 млн кВт/ч, что в 1,9 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго, импорт электроэнергии в страну за 6 месяцев составил 137,5 млн кВт/ч, что в 1,9 раза больше показателя января-июня 2022 года.

По данным ведомства, в июне экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 87,2 млн кВт/ч, импорт - 11,6 млн кВт/ч.

В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).

Б.Рустамбеков