Ангола в среднесрочной перспективе надеется стабилизировать добычу нефти на уровне 1,2 млн б/с

Ангола рассчитывает в среднесрочной перспективе стабилизировать добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с существующим уровнем в 1,15 млн б/с, сообщает портал Africa Oil+Gas Report со ссылкой директора по производству Национального агентства нефти, газа и биотоплива (ANPG) страны Ану Миала.
По ее словам, на данный момент страна способна производить 1,18 млн б/с.
"Нас волнует не рост производства, а его стабильность. Цель состоит в том, чтобы продолжать добывать более 1,1 млн б/с до 2035 года", - отметила Миала, добавив, что такие же объемы планируется сохранить и до 2050 года.
Она считает, что планируемый лицензионный раунд приведет к созданию условий, которые остановят падение добычи нефти в стране.
Согласно данным ANPG, добыча нефти в Анголе в мае составила 34,4 млн баррелей, что соответствует 1,11 млн б/с против прогнозировавшегося 1,185 млн б/с.
Ангола, входящая в ОПЕК, по соглашению ОПЕК+ о регулировании добычи получила квоту на производство 1,455 млн б/с.
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