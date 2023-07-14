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ТЭК 14.07.2023 03:59

Ангола в среднесрочной перспективе надеется стабилизировать добычу нефти на уровне 1,2 млн б/с

Ангола рассчитывает в среднесрочной перспективе стабилизировать добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с существующим уровнем в 1,15 млн б/с, сообщает портал Africa Oil+Gas Report со ссылкой директора по производству Национального агентства нефти, газа и биотоплива (ANPG) страны Ану Миала.

По ее словам, на данный момент страна способна производить 1,18 млн б/с.

"Нас волнует не рост производства, а его стабильность. Цель состоит в том, чтобы продолжать добывать более 1,1 млн б/с до 2035 года", - отметила Миала, добавив, что такие же объемы планируется сохранить и до 2050 года.

Она считает, что планируемый лицензионный раунд приведет к созданию условий, которые остановят падение добычи нефти в стране.

Согласно данным ANPG, добыча нефти в Анголе в мае составила 34,4 млн баррелей, что соответствует 1,11 млн б/с против прогнозировавшегося 1,185 млн б/с.

Ангола, входящая в ОПЕК, по соглашению ОПЕК+ о регулировании добычи получила квоту на производство 1,455 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АНГОЛА, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СТАБИЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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