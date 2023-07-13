Anglo Asian Mining plc сократила в I полугодии добычу золота в Азербайджане почти на 19%

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане - ИФ-Аз) в I-ом полугодии 2023 года добыла драгметаллов в объеме 23,391 тыс. унций золотого эквивалента (GEO), что на 18,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

При этом компанией в январе-июне текущего года в Азербайджане добыто 14,608 тыс. унций золота (спад на 30,1%), меди - 1,860 тыс. тонн (рост на 42%), серебра - 44,576 тыс. унций (спад на 55,2%), передает "Интерфакс-Азербайджан".

В отчетный период с месторождения Гедабек из сплава доре компанией было получено 13,34 тыс. унций золота (спад на 30,2%), серебра - 6,434 тыс. унций (спад на 57,7%).

"На мировых рынках в I-ом полугодии продано 10,506 тыс. унций золота в слитках (спад на 6,8%) по средней цене $1 тыс. 939 за унцию. В I-ом полугодии 2022 года компания продавала золото в слитках в среднем по цене $1 тыс. 901 за унцию", - говорится в сообщении.

Компания сообщила, что сохраняет планы по производству драгметаллов в этом году от 50 тыс. до 54 тыс. унций в золотом эквиваленте и продолжает успешно реализовывать свою стратегию роста.

"В первой половине этого года мы объявили о нашем стратегическом плане роста, который позволит Anglo Asian реализовать свой производственный потенциал и стать производителем около 36 тыс. тонн медного эквивалента к 2028 году. У нас стратегическая направленность на добычу меди и выполнение этого плана идет успешно", - заявил президент и главный исполнительный директор Anglo Asian Реза Везири.

По информации ААМ, на 30 июня 2023 года объем свободных денежных средств компании составлял $9,4 млн против $10,7 млн на 31 марта. У компании на 30 июня 2023 года имелись непроданные запасы драгметаллов на сумму $8,9 млн, включая 2,366 тыс. унций золота стоимостью $4,5 млн и медного концентрата на сумму $4,4 млн.

"Компания по состоянию на 30 июня 2023 года завершила продажу 1 тыс. унций золота в слитках по цене $1 тыс. 947,5 за унцию в рамках программы хеджирования. Это обеспечило получение компанией дополнительного дохода в размере $35,25 с каждой унции за счет разницы с ценой на электронных аукционах LBMA Gold Price на уровне $1 тыс. 912,25", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша. В этом году планируется начать добычу с месторождений Вейджнали и Гилар.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

В 2022 году компанией AAM в Азербайджане было добыто 43,114 тыс. унций золота (спад по сравнению с 2021г на 11,4% - ИФ), серебра - 182,046 тыс. унций (рост на 17,8%), меди - 2,516 тыс. тонн (спад на 5%). На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тыс. унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене $1,783 тыс. за унцию.

На 2023 год Anglo Asian Mining прогнозирует добычу драгметаллов в объеме от 50 тыс. до 54 тыс. унций в золотом эквиваленте. При этом, компания ожидает добычу золота в 2023 году в объеме от 30 тыс. до 32 тыс. унций, меди - от 4,1 тыс. до 4,3 тыс. тонн.

Согласно плану стратегического роста Anglo Asian Mining plc на период 2023-2028гг, добыча драгметаллов компанией в Азербайджане в 2024-2025гг составит 70-75 тыс. унций, в 2026-2027гг - 115 тыс.-125 тыс. унций з.э., в 2028 году - достигнет 175 тыс. унций з.э. Таким образом, в 2023-2028гг производство драгметаллов увеличится в 3,2-3,5 раза.

Н.Аббасова