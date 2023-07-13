Ответственность за продление «зерновой сделки» несет Россия – глава ЕК

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что продление черноморской зерновой сделки зависит от России.

"Ответственность за ее продление несет Россия, или будут последствия для мировой продовольственной безопасности", - сказала она в четверг в Брюсселе по случаю встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

При этом она поблагодарила генсека ООН "за неустанные усилия по черноморской зерновой сделке".