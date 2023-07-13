ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана

Европейский суд по правам человека полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных ограничительных мер из-за установки ППП на Лачинской дороге.
Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на полномочного представителя Азербайджана при ЕСПЧ, заместителя председателя Верховного суда Чингиза Аскеров.
По его словам, таким образом, ЕСПЧ постановил, что требование Армении об упразднении пограничного пункта пропуска («Лачин» на армяно-азербайджанской границе – ИФ) является необоснованным.
Суд также счел, что ППП, установленное Азербайджаном 23 апреля 2023 года, не мешает движению по Лачинской дороге.
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