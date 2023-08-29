ЕСПЧ отклонил обращение Армении по Вагифу Хачатряну

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении о применении к Азербайджану новой временной промежуточной меры относительно Вагифа Хачатряна.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» об этом заявил полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ, заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров.
По его словам, это уже четвертое обращение Армении, отклоненное судом в августе.
Как сообщали ранее в Генпрокуратуре Азербайджана, Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана 29 июля 2023 года при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин» с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
По версии следствия, 22 декабря 1991 года гражданин Азербайджана Хачатрян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района бывшей НКАО, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди и другие лица армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село 23 декабря 1991 года убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджана.
Помимо этого, отметили в Генпрокуратуре, Хачатрян, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5,497 млн манатов.
В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана.
Он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
Р.Ахмедов
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