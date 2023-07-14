Палата представителей конгресса США заблокировала поправки в проект военного бюджета об ограничении военной помощи Украине

Ряд выдвинутых республиканцами поправок в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о сокращении или прекращении военной помощи Украине был заблокирован палатой представителей конгресса США, сообщили американские СМИ.
Как отмечает издание The Hill, связанные с украинским конфликтом поправки к NDAA "фактически ограничили бы или свернули участие США на Украине, но большинство республиканцев присоединились к демократам, выступающим против этих предложений".
Так, конгрессмен-республиканец Виктория Спартц, родившаяся на Украине, резко высказалась против отказа от военной помощи Киеву, заявив, что "не согласна с тем, что Украина не относится к национальным интересам" США.
"Сейчас нам нужно помочь Украине, и нам нужно понимать, что, да, будет потеряно много жизней украинцев, но нам нужно убедиться, что не будет бесконечной войны, будет оказана лучшая и быстрая помощь в области безопасности", - сказала она.
Были также отклонены поправки о том, что Белый дом должен подготовить доклад Конгрессу о стратегии участия США в украинском конфликте, а также о предоставления Киеву полномочий по ленд-лизу.
Издание пишет, что конгрессмены настаивали на решении нескольких связанных с Украиной проблем, например о запрете на передачу Соединенными Штатами кассетных боеприпасов за границу, однако "в итоге не были вынесены на голосование".
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов.
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