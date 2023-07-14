Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Дальнее зарубежье 14.07.2023 11:02

Палата представителей конгресса США заблокировала поправки в проект военного бюджета об ограничении военной помощи Украине

Ряд выдвинутых республиканцами поправок в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о сокращении или прекращении военной помощи Украине был заблокирован палатой представителей конгресса США, сообщили американские СМИ.

Как отмечает издание The Hill, связанные с украинским конфликтом поправки к NDAA "фактически ограничили бы или свернули участие США на Украине, но большинство республиканцев присоединились к демократам, выступающим против этих предложений".

Так, конгрессмен-республиканец Виктория Спартц, родившаяся на Украине, резко высказалась против отказа от военной помощи Киеву, заявив, что "не согласна с тем, что Украина не относится к национальным интересам" США.

"Сейчас нам нужно помочь Украине, и нам нужно понимать, что, да, будет потеряно много жизней украинцев, но нам нужно убедиться, что не будет бесконечной войны, будет оказана лучшая и быстрая помощь в области безопасности", - сказала она.

Были также отклонены поправки о том, что Белый дом должен подготовить доклад Конгрессу о стратегии участия США в украинском конфликте, а также о предоставления Киеву полномочий по ленд-лизу.

Издание пишет, что конгрессмены настаивали на решении нескольких связанных с Украиной проблем, например о запрете на передачу Соединенными Штатами кассетных боеприпасов за границу, однако "в итоге не были вынесены на голосование".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов.

1

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, ПОПРАВКИ


Похожие новости


Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС Байден уверен, что Конгресс США примет соглашение по госдолгу к 5 июня Спецпрокурор США Дарем даст в июне показания в Конгрессе по докладу о связях Трампа с РФ Байден намерен обсудить проблему госдолга с лидерами конгресса В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19 Госдепартамент направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16 Палата представителей США, избрав спикера, приступает к работе Республиканец Маккарти избран новым спикером Палаты представителей американского Конгресса Трамп призвал республиканцев забыть о разногласиях и утвердить Маккарти спикером Палаты представителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az