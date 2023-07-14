В Брюсселе анонсировали время начала встречи глав Азербайджана, Армении и ЕС

В Евросовете подтвердили, что встреча глав Азербайджана, Армении и Евросовета Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля пройдет в Брюсселе в субботу, 15 июля.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», начало встречи Мишеля с Алиевым и Пашиняном запланировано на 13:00 по местному времени (15:00 по Баку).

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

Р.Керимов