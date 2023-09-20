Алиев в разговоре с Мишелем: результаты антитеррористических мероприятий в Карабахе положительно повлияют на мирный процесс Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел телефонный разговор с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, стороны обсудили антитеррористические мероприятия локального характера ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

«Алиев в ходе разговора отметил важность поддержки мирной повестки в регионе. Он также заявил, что односторонние шаги могут дать обратный эффект. Глава государства подчеркнул, что достигнутые (в ходе антитеррористических мероприятий локального характера – ИФ) результаты положительно повлияют на прогресс в переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией», - говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана.

Мишель в ходе разговора выразил беспокойство последними процессами в регионе.

Алиев, в свою очередь, отметил, что антитеррористические мероприятия стали ответом Азербайджана на провокации ВС Армении в Карабахском регионе, в результате которых погибли сотрудники полиции Азербайджана и гражданские лица.

Касаясь сегодняшних договоренностей по приостановлению антитеррористических мероприятий, Алиев отметил, что разоружение ВС Армении в регионе и незаконных армянских вооруженных формирований, а также встреча в Евлахе являются положительными шагами. Глава государства заметил, что на встрече в Евлахе (21 сентября – ИФ) будут обсуждаться вопросы прав и безопасности армян Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана, включая культурные, муниципальные, религиозные и др. права. «Глава государства подчеркнул, что Азербайджан проводит данную встречу в контексте своих внутренних дел», - подчеркивается в информации.

Мишель прекращение антитеррористических мероприятий назвал положительным шагом, выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня. Он также положительно расценил встречу, запланированную в Евлахе.

Р.Ахмедов