Алиев в разговоре с Мишелем указал на дестабилизирующую политику Франции на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в субботу обменялись мнениями по региональным вопросам.

Разговор состоялся по инициативе Мишеля, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев в ходе разговора отметил, что в условиях его отсутствия на встрече в Гранаде упоминание Азербайджана в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи (ЕС-Армения-Франция-Германия), не является правильным подходом.

«Президент подчеркнул, что Азербайджан не участвовал во встрече в Гранаде из-за известной (антиазербайджанской – ИФ) позиции Франции. Алиев особо отметил, что планы Франции предоставить Армении оружие служат не миру, а новому противостоянию. И если в регионе произойдет новое противостояние, то причиной этого будет именно Франция», - подчеркивается в информации.

Алиев также назвал неприемлемой антиазербайджанскую резолюцию Европарламента, подчеркнул, что она основана на ксенофобии и шовинистическом подходе. По его мнению, эта резолюция не будет содействовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

Президент в ходе разговора подчеркнул, что Азербайджан воспользовался международным правом и Уставом ООН для самообороны, полностью восстановил свой суверенитет и обезвредил незаконные вооруженные формирования, которые находились на азербайджанской территории. «В этой связи все шаги, предпринятые Азербайджаном, полностью соответствовали международному праву», - подчеркивается в информации.

Алиев отметил, что центральные власти Азербайджана оказали гуманитарную помощь армянам, проживающим в Карабахском регионе страны, и начался процесс их регистрации. «Президент указал, что именно незаконный сепаратистский режим вынудил армян Карабаха покинуть эту территорию и переехать (в Армению – ИФ)», - подчеркивается в информации.

Алиев также отметил, что 8 сел Азербайджана все еще находится под оккупацией Армении, подчеркнул важность их деоккупации.

Президент Азербайджана в ходе разговора подчеркнул, что в настоящее время с Ираном ведутся работы по созданию регионального транспортного коридора.

«Мишель, в свою очередь, подтвердил готовность ЕС продолжать содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов