Новым главой ЦБ Австралии с 18 сентября станет Мишель Буллок

Новым главой Резервного банка Австралии (RBA) станет Мишель Буллок, занимающая в настоящее время пост заместителя руководителя ЦБ.
Семилетний срок службы Буллок в качестве главы RBA начнется 18 сентября, говорится в пресс-релизе австралийского Центробанка.
Нынешний руководитель RBA Филип Лоу покинет свой пост 17 сентября.
Буллок, работающая в австралийском ЦБ с 1985 года, станет его девятым главой и первой женщиной на этом посту. Ей предстоит руководить Центробанком в период проведения самой масштабной за его 63-летнюю историю реформы.
Алиев прибыл в Брюссель, проводит встречу с Мишелем
ВС Армении и НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана
Tabaterra вложит 40,5 млн манатов в производство сигарет в Агдамском промпарке
Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов
MİDA направит 34,5 млн манатов на строительство 10 домов в ЖК в Бинагади
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Во Франции призывают ускорить поставки вооружения в Армению
Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения
Военные Пакистана пригрозили принять меры против боевиков, укрывающихся в Афганистане
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС