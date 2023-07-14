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Финансы 14.07.2023 21:05

Новым главой ЦБ Австралии с 18 сентября станет Мишель Буллок

Новым главой Резервного банка Австралии (RBA) станет Мишель Буллок, занимающая в настоящее время пост заместителя руководителя ЦБ.

Семилетний срок службы Буллок в качестве главы RBA начнется 18 сентября, говорится в пресс-релизе австралийского Центробанка.

Нынешний руководитель RBA Филип Лоу покинет свой пост 17 сентября.

Буллок, работающая в австралийском ЦБ с 1985 года, станет его девятым главой и первой женщиной на этом посту. Ей предстоит руководить Центробанком в период проведения самой масштабной за его 63-летнюю историю реформы.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЦБ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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