Власти ЮАР задействовали армию из-за массовых поджогов грузовиков с товарами

Власти ЮАР направили военных в четыре провинции из-за массовых поджогов там грузовиков с товарами и разыскивают предполагаемых организаторов этих инцидентов, сообщает в пятницу Associated Press.
"Это организованные, сложные операции", - заявил министр по делам полиции Беки Целе, комментируя инциденты. Военных направили в провинции Лимпопо, Мпумаланга, Квазулу-Натал и Фри-Стейт.
Полиция разыскивает как минимум 12 человек, которые могут быть связаны с поджогами. По словам Целе, власти пока не определили мотивы участников беспорядков, не исключается, что это может быть экономический саботаж против ЮАР. При этом Целе отметил, что нет свидетельств того, что поджоги грузовиков могут быть как-то связаны с бывшим президентом страны Джейкобом Зумой.
Накануне стало известно, что Верховный Конституционный суд ЮАР оставил в силе решение о том, что досрочное освобождение Зумы из тюрьмы по медицинским показаниям было неправомерным. В связи с этим в пятницу власти страны готовятся к возможным беспорядкам.
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