Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии выявили финансовые нарушения на 71 млн манатов

Проверки, проведенные Счетной палатой Азербайджана в первом полугодии 2023 года, выявили в государственных организациях и компаниях финансовые нарушения на сумму 71 млн манатов.
По данным палаты, в январе-июне текущего года ею было принято решение о проведении 31 контрольного мероприятия, включая 28 аудиторских проверок (23 аудита соответствия, 3 финансовых аудита, 2 аудита эффективности) и 3 аналитических мероприятия. В первом полугодии коллегией палаты утверждены итоги 11 контрольных мероприятий, в том числе 10 аудиторских проверок.
По итогам проверок выявлены нарушения на сумму 71 млн манатов. Из них установлено, что возмещены средства на 22,9 млн манатов. Кроме этого, материалы, касающиеся нарушений на 23,2 млн манатов, были переданы правоохранительным органам. Кроме этого, принято решение о возмещении средств на 23,4 млн манатов. Прочие выявленные финансовые нарушения (неэффективное использование средств – ИФ) составили 1,5 млн манатов.
По данным Палаты, на основании проверок, проведенных в прошлые годы, в январе-июне 2023 года были восстановлены средства в размере 5,9 млн манатов.
Р.Ахмедов
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