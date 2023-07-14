КНР обвинила США в милитаризации космоса

В Минобороны КНР обвинили США в милитаризации космоса на фоне замораживания двусторонних контактов по военной линии, передает в пятницу Associated Press.
"В последние годы Соединенные Штаты ускорили милитаризацию космического пространства. Я хотел бы подчеркнуть, что Китай выступает за мирное использование космоса и резко против размещения оружия и превращение космоса в поле боя, а также против гонки вооружений в космическом пространстве в какой бы то ни было форме", - сказал представитель МО КНР Тань Кэфэй.
Он отметил, что действия США, в том числе создание отдельных космических сил в 2019 году, "имели высочайшее негативное воздействие на космическую безопасность и глобальную стратегическую стабильность".
Между тем, накануне в Индонезии состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Американский дипломат подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и выразил обеспокоенность Вашингтона и его союзников действиями Китая.
ВС Армении и НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана
Tabaterra вложит 40,5 млн манатов в производство сигарет в Агдамском промпарке
MİDA направит около 10 млн манатов на строительство внутренних коммуникаций и обустройство ЖК в Физули
Анкара надеется на продление «зерновой сделки» - Эрдоган
Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии выявили финансовые нарушения на 71 млн манатов
SOCAR в I полугодии экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса почти на $46 млн
Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов
MİDA направит 34,5 млн манатов на строительство 10 домов в ЖК в Бинагади
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС