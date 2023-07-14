КНР обвинила США в милитаризации космоса

В Минобороны КНР обвинили США в милитаризации космоса на фоне замораживания двусторонних контактов по военной линии, передает в пятницу Associated Press.

"В последние годы Соединенные Штаты ускорили милитаризацию космического пространства. Я хотел бы подчеркнуть, что Китай выступает за мирное использование космоса и резко против размещения оружия и превращение космоса в поле боя, а также против гонки вооружений в космическом пространстве в какой бы то ни было форме", - сказал представитель МО КНР Тань Кэфэй.

Он отметил, что действия США, в том числе создание отдельных космических сил в 2019 году, "имели высочайшее негативное воздействие на космическую безопасность и глобальную стратегическую стабильность".

Между тем, накануне в Индонезии состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Американский дипломат подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и выразил обеспокоенность Вашингтона и его союзников действиями Китая.