Байден и Си Цзиньпин на встрече 15 ноября обсудят отношения США и КНР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу 15 ноября, в ходе которой обсудят двусторонние отношения, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.

"Президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 ноября. Лидеры обсудят вопросы, связанные с американо-китайскими отношениями, важность поддержки открытых каналов коммуникации, а также ряд региональных и глобальных вопросов", - говорится в заявлении.

Лидеры также обсудят, как Китай и США могут "ответственно контролировать конкуренцию между двумя странами и работать совместно в тех сферах, в которых их интересы совпадают".

В свою очередь МИД КНР сообщил, что "по приглашению президента США Джо Байдена Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско с 14 по 17 ноября для участия в саммите КНР-США, а также в 30-й неформальной встрече лидеров АТЭС".

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства отмечается, что между сторонами состоится "подробный обмен мнениями по вопросам, имеющим стратегическое, основополагающее значение в формировании отношений США и КНР", также будут затронуты темы развития и урегулирования конфликтов в мире.