Растущий разрыв между ценами в Европе и Азии делает АТР более привлекательным для спотовых поставок СПГ

Растущий разрыв между ценами на газ в Европе и Азии делает более привлекательным рынок АТР для продавцов спотовых партий сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global.
Рассчитываемый S&P Global Platts спотовый СПГ-индекс JKM 13 июля составил $381 за тысячу кубометров ($10,685/MMBtu), что на 25% выше текущих котировок на эталонном европейском хабе TTF. При этом августовские контракты на поставку СПГ на Северо-Запад Европы оцениваются в $307 за тысячу кубов ($8,599/MMBtu). При этом отмечается, что разница в ценах индексов различных регионов может объясняться разными датами поставки с учетом более длительного пути до Азии и больших расходов на доставку.
S&P Global оценивает для второго полугодия 2023 года чистую премию в цене газа со стороны Азии по отношению в Европе в $5 на тысячу кубометров ($0,145 /MMBtu) с учетом фрахта и доставки.
При этом, несмотря на теоретическую возможность получения выгоды от арбитража между рынками, собеседники S&P Global отмечают, что воспользоваться этим шансом могут только те, у кого есть доступ к фрахту. При этом участники рынка отмечают, что дефицит транспортных мощностей будет ослабевать по мере проведения плановых остановок на СПГ-заводах в США.
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