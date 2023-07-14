Военные Пакистана пригрозили принять меры против боевиков, укрывающихся в Афганистане

В армии Пакистана в пятницу заявили о готовности дать ответ на угрозу от боевиков террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", укрывающихся на территории Афганистана.

"Армия всерьез обеспокоена прибежищем и свободой действий, которые имеет "Техрик-и-Талибан Пакистан" в Афганистане, (...) такие атаки терпеть нельзя, и они приведут к эффективному ответу служб безопасности Пакистана", - приводят западные СМИ выдержки из заявления пакистанских военных.

В армии пообещали также разобраться с тем, что граждане Афганистана оказались причастны к вылазкам террористов в Пакистане.

Ранее сообщалось, что не менее 12 пакистанских военных погибли за несколько дней в результате вооруженных нападений в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном.

До этого в Кабуле опровергали обвинения, что боевики совершали атаки на Пакистан с афганской территории.

Пакистанский институт исследований мира сообщал, что террористическая активность в стране в первой половине 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилась на 79%. Рост волны военных вылазок со стороны пакистанских антиправительственных группировок связывают с приходом к власти в Афганистане боевиков движения "Талибан".

СМИ напоминают, что в богатой минеральными ресурсами провинции Белуджистан неоднократно поднимали восстания повстанцы из числа народов белуджей, которые требовали особых прав - от автономии до независимости региона. В провинции также действуют радикальные исламисты, активизировавшие атаки после отказа в конце 2022 года от соглашения с правительством о прекращении огня.