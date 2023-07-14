Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Регион 14.07.2023 22:17

Во Франции призывают ускорить поставки вооружения в Армению

Председатель сената Франции Жерар Ларше считает необходимым ускорить процесс поставок Армении оборонительного вооружения.

"Требую (...) и ускорения поставок Францией оборонительного оружия в Армению для обеспечения безопасности", - написал Ларше в своем микроблоге в Twitter по итогам встречи с председателем парламента Армении Аленом Симоняном в Париже.

Симонян находился во Франции с рабочим визитом.

В середине июня во Франции находился министр обороны Армении Сурен Папикян.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Макрон призвал страны Европы покупать именно европейское вооружение Макрон призвал ускорить производство вооружения во Франции для укрепления независимости Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az