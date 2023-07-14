Во Франции призывают ускорить поставки вооружения в Армению

Председатель сената Франции Жерар Ларше считает необходимым ускорить процесс поставок Армении оборонительного вооружения. "Требую (...) и ускорения поставок Францией оборонительного оружия в Армению для обеспечения безопасности", - написал Ларше в своем микроблоге в Twitter по итогам встречи с председателем парламента Армении Аленом Симоняном в Париже. Симонян находился во Франции с рабочим визитом. В середине июня во Франции находился министр обороны Армении Сурен Папикян. Отдел новостей

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