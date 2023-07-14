Effective Business Consulting подготовит предложения для развития МСБ в Азербайджане по заказу KOBIA

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) привлекло ООО «Effective Business Consulting» для проведения оценки потребностей развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.tender.gov.az, Effective Business Consulting также подготовит предложения по развитию МСБ.
Стоимость договора – 58,7 тыс. манатов.
Р.Ахмедов
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