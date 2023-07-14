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Бизнес и законодательство 14.07.2023 22:56

Effective Business Consulting подготовит предложения для развития МСБ в Азербайджане по заказу KOBIA

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) привлекло ООО «Effective Business Consulting» для проведения оценки потребностей развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.tender.gov.az, Effective Business Consulting также подготовит предложения по развитию МСБ.

Стоимость договора – 58,7 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: KOBIA, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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