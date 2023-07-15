Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Дальнее зарубежье 15.07.2023 13:49

Президент Южной Кореи неожиданно приехал в Киев для встречи с Зеленским

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приехал в Киев, передает Yonhap со ссылкой на пресс-службу главы государства. По информации агентства, о визите южнокорейского лидера не было никаких официальных заявлений, поэтому он считается необъявленным.

"По словам старшего секретаря президента по связям с прессой Ким Ын Хе, Юн Сок Ель и первая леди Ким Кеон Хи прибыли на Украину после визита в Польшу. В рамках визита президент Южной Кореи посетит Бучу и Ирпень под Киевом <...> Он планирует возложить венок к памятнику конфликту перед встречей на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как отмечает Yonhap, поездка на Украину станет завершающим аккордом в двухэтапном мини-турне Юн Сок Еля. Агентство подчеркивает, что президент Южной Кореи вначале посетил Литву, где поучаствовал в саммите Североатлантического альянса, а после приехал Варшаву с официальным визитом. К слову, ряд южнокорейских СМИ не исключали, что в рамках поездки Юн Сок Ель может заехать в Киев, но власти страны опровергали наличие таких планов.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖ/КОРЕЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az