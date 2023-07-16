Южная Корея анонсировала новую поставку техники для Украины

Власти Южной Кореи планируют поставить Украине больше техники для разминирования. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на первого заместителя главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

По информации агентства, новый пакет помощи в области безопасности и гуманитарной помощи был анонсирован после встречи президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Мы планируем расширить помощь в виде миноискателей и оборудования для разминирования, поскольку потребность Украины в них отчаянно велика ... Мы будем расширять поддержку военных поставок, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируем и разрабатываем сотрудничество в оборонных проектах между Южной Кореей и Украиной", - пояснил представитель администрации президента.

В.Алиев