Минэнерго Азербайджана получит $7,6 млн для оказания гуманитарной помощи Украине в виде поставок электрооборудования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине.
Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
В распоряжении отмечается, что Азербайджан в 2022-2023гг несколько раз оказывал гуманитарную помощь украинскому народу.
Р.Ахмедов
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