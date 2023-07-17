Минэнерго Азербайджана получит $7,6 млн для оказания гуманитарной помощи Украине в виде поставок электрооборудования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине.

Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

В распоряжении отмечается, что Азербайджан в 2022-2023гг несколько раз оказывал гуманитарную помощь украинскому народу.

Р.Ахмедов