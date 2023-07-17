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Внешняя политика 17.07.2023 13:50

Минэнерго Азербайджана получит $7,6 млн для оказания гуманитарной помощи Украине в виде поставок электрооборудования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине.

Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

В распоряжении отмечается, что Азербайджан в 2022-2023гг несколько раз оказывал гуманитарную помощь украинскому народу.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНЭНЕРГО, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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