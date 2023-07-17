ААМ проведет экологическое исследование для строительства второй дамбы хвостохранилища в селе Сеюдлю

Британская золотодобывающая компания Anglo Asian Mining в сотрудничестве с правительством Азербайджана проведет экологическое исследование в рамках проекта строительства второй дамбы хвостохранилища, что вызвало протесты жителей села Сеюдлю Гедабекского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на компанию, выбранный ею участок для строительства второй дамбы хвостохранилища находится рядом с существующей дамбой, необходимый земельный участок был предоставлен правительством Азербайджана.

«Однако, расположение новой плотины в последнее время стало предметом протестов (со стороны местного населения – ИФ). С тех пор, как они начались, различные правительственные ведомства при содействии независимых лабораторий провели отбор проб окружающей среды в районе существующей дамбы хвостохранилища. Заражений или более высокого уровня заболеваемости среди местных жителей выявлено не было», - говорится в сообщении компании.

ААМ отмечает, что работает в Гедабеке с 2009 года и «гордится своими давними и прочными связями с местным населением», особенно своим значительным социальным и экономическим вкладом в местный район, который «исторически был бедным с низким уровнем занятости».

«Соответственно, внезапные волнения по поводу расположения второй дамбы хвостохранилища были неожиданными. Тем не менее, компания в сотрудничестве с правительством согласилась провести «Экологическое исследование», включающее повторную оценку технических и экологических аспектов второй дамбы хвостохранилища, а также его предполагаемого местоположение и другие сопутствующие вопросы», - говорится в информации.

ААМ отмечает, что исследование будет проводиться независимой международной консалтинговой компанией под эгидой министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Местные инженеры-экологи ААМ, CQA International и ее независимые консультанты по управлению хвостохранилищами Knight Piésold будут помогать в этом процессе.

«В настоящее время компания согласовывает с правительством протокол того, как будет проводиться «Экологическое исследование». В то же время, ААМ планирует сократить те части своего производства в Гедабеке, которые приводят к сбросу в существующее хвостохранилище (в основном, это работа установок флотации и агитационного выщелачивания)», - говорится в информации.

Золотодобытчик отмечает, что осуществляет свою деятельность в Азербайджане с полным соблюдением всех соответствующих местных законов и правил, а строительство хвостохранилищ и их управление осуществляется в соответствии со стандартами ICMM, эталоном передовой практики в отрасли.

«Компания также получила техническую гарантию того, что стена существующей плотины может быть поднята. Правительство согласилось предоставить такую гарантию при условии получения компанией обычных разрешений и завершения Экологического исследования. Таким образом, компания уверена, что у нее будет достаточная мощность хвостохранилища до строительства вторая дамбы», - говорится в информации.

Как сообщалось, Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша. В этом году планируется начать добычу с месторождений Вейджнали и Гилар.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

В 2022 году компанией AAM в Азербайджане было добыто 43,114 тыс. унций золота (спад по сравнению с 2021г на 11,4% - ИФ), серебра - 182,046 тыс. унций (рост на 17,8%), меди - 2,516 тыс. тонн (спад на 5%). На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тыс. унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене $1,783 тыс. за унцию.

На 2023 год Anglo Asian Mining прогнозирует добычу драгметаллов в объеме от 50 тыс. до 54 тыс. унций в золотом эквиваленте. При этом, компания ожидает добычу золота в 2023 году в объеме от 30 тыс. до 32 тыс. унций, меди - от 4,1 тыс. до 4,3 тыс. тонн.

Согласно плану стратегического роста Anglo Asian Mining plc на период 2023-2028гг, добыча драгметаллов компанией в Азербайджане в 2024-2025гг составит 70-75 тыс. унций, в 2026-2027гг - 115 тыс.-125 тыс. унций з.э., в 2028 году - достигнет 175 тыс. унций з.э. Таким образом, в 2023-2028гг производство драгметаллов увеличится в 3,2-3,5 раза.

Н.Аббасова