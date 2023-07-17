KOBIA получило обращения от 1,5 тыс. компаний по проектам в Карабахе и В.Зангезуре - Мамедов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана до сих пор получило обращения от около 1,5 тыс. местных и иностранных компаний, которые хотят реализовать проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил глава агентства Орхан Мамедов.

«До сих пор мы получили обращение от 1 493 компаний по проектам на освобождённых территориях», - сказал Мамедов в понедельник в ходе 35-ом заседании Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты в Баку.

По его словам, в том числе получены обращения от 490 иностранных компаний из 37 стран.

Б.Рустамбеков