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Карабах 17.07.2023 15:06

KOBIA получило обращения от 1,5 тыс. компаний по проектам в Карабахе и В.Зангезуре - Мамедов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана до сих пор получило обращения от около 1,5 тыс. местных и иностранных компаний, которые хотят реализовать проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил глава агентства Орхан Мамедов.

«До сих пор мы получили обращение от 1 493 компаний по проектам на освобождённых территориях», - сказал Мамедов в понедельник в ходе 35-ом заседании Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты в Баку.

По его словам, в том числе получены обращения от 490 иностранных компаний из 37 стран.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, КАРАБАХ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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