Производство легковых автомобилей в Азербайджане освобождается от НДС на 10 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет от уплаты НДС освобождается производство легковых автомобилей в Азербайджане.

Кроме этого, с 1 марта 2023 года сроком на 5 лет от уплаты НДС освобождается производство и продажа оборудования, технических средств и устройств, их запасных частей, средств индивидуальной защиты, инструментов, взрывчатых и пиротехнических средств в рамках очистки освобожденных территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и боевыми действиями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и других взрывоопасных предметов, на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти.

Р.Ахмедов