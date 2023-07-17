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Бизнес и законодательство 17.07.2023 15:12

Производство легковых автомобилей в Азербайджане освобождается от НДС на 10 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет от уплаты НДС освобождается производство легковых автомобилей в Азербайджане.

Кроме этого, с 1 марта 2023 года сроком на 5 лет от уплаты НДС освобождается производство и продажа оборудования, технических средств и устройств, их запасных частей, средств индивидуальной защиты, инструментов, взрывчатых и пиротехнических средств в рамках очистки освобожденных территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и боевыми действиями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и других взрывоопасных предметов, на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЛОГИ, КОДЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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