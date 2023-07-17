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Инфраструктура и тендеры 17.07.2023 20:20

Центр информационных технологий и управления сведениями направит 79,5 тыс. манатов на ДМС сотрудников

ООО «Центр информационных технологий и управления сведениями» привлекло ОАО «Azerbaycan Senaye Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников общества.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на портале закупокwww.tender.gov.az, центр за услуги по ДМС своих сотрудников заплатит 79,515 тыс. манатов.

Согласно условиям, страховые услуги будут рассчитаны на 12 месяцев.

ДМС распространяется на 135 сотрудников центра.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦЕНТР, СОТРУДНИКИ, ДМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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