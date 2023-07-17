Центр информационных технологий и управления сведениями направит 79,5 тыс. манатов на ДМС сотрудников

ООО «Центр информационных технологий и управления сведениями» привлекло ОАО «Azerbaycan Senaye Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников общества. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на портале закупокwww.tender.gov.az, центр за услуги по ДМС своих сотрудников заплатит 79,515 тыс. манатов. Согласно условиям, страховые услуги будут рассчитаны на 12 месяцев. ДМС распространяется на 135 сотрудников центра. Х.Насирзаде

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