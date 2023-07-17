Шведская Essity продала бизнес в РФ основному акционеру EMC за $117,3 млн

Шведская компания Essity, выпускающая товары гигиены под брендами Zewa, Libero и Libress, закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса, продав актив за 1,2 млрд шведских крон ($117,3 млн) ООО "Новые технологии".
Согласно сообщению компании, ООО "Новые технологии" принадлежат Игорю Шилову - основному акционеру United Medical Group CY PLC (клиники EMC). Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Шилов владеет 94,5% "Новых технологий", еще 5,5% у Андрея Яновского - гендиректора EMC.
Essity начала сворачивать деятельность в РФ в апреле 2022 года, по итогам года было проведено обесценение активов примерно на 1,7 млрд шведских крон. В 2022 году чистые продажи Essity в России составили около 2% от общего объема продаж группы.
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