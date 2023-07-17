Азерэнержи направит около 3 млн манатов на закупку различных электротоваров

ОАО "Азерэнержи" направит около 3 млн манатов на закупку различного вида электротоваров.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ЗАО "Electro Service".
Стоимость контракта - 2 млн 989 тыс. 898,95 манатов
Н.Аббасова
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