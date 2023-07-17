Алиев уволил главу ИВ Дашкесанского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением освободил Ахада Алиева с должности главы Исполнительной власти Дашкесанского района. Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

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