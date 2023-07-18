Все казахстанские НПЗ завершили ремонт, поэтапно выходят на штатную мощность

Ремонтные работы на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) завершены, все НПЗ поэтапно выходят на плановую штатную производительность, сообщил заместитель председателя правления национальной компании "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев на брифинге во вторник.
"Атырауский НПЗ полностью восстановил технологический режим после отключения электроэнергии 3 июля. Все параметры стабилизированы, вышли на плановую штатную производительность. По ПНХЗ (Павлодарский нефтехимический завод - ИФ) вышли с опережением на двое суток из ремонта. Далее идет поэтапный запуск промышленных объектов с выходом на штатную производительность", - сказал Макеев.
По его словам, поэтапный запуск установок на ПНХЗ займет около двух недель. "Но он уже начал производить соответствующие компоненты для выпуска товарной продукции, отгрузка нормализуется", - пояснил он.
Также, добавил он, завершен ремонт теплообменника на Чимкентском НПЗ. "Сейчас установка запущена, ведется стабилизация технологических параметров. Мы ожидаем до конца этой недели полную стабилизацию работы завода", - пояснил Макеев.
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