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ТЭК 18.07.2023 13:01

Глава Saudi Aramco Амин Нассер вошел в совет директоров BlackRock

Главный исполнительный директор саудовской госкорпорации Saudi Aramco Амин Нассер вошел в совет директоров BlackRock, говорится в пресс-релизе американской инвесткомпании.

Это решение отражает важность Ближнего Востока в долгосрочной стратегии развития BlackRock, отмечается в сообщении.

"Выдающаяся карьера Амина в Aramco, продолжающаяся более четырех десятилетий, дает ему уникальное понимание многих ключевых факторов для нашей компании и наших клиентов", - написал глава BlackRock Ларри Финк.

"Его опыт руководящей работы, понимание мировой энергетической отрасли и драйверов перехода к низкоуглеродной экономике, а также его знание ближневосточного региона внесут значительный вклад в обсуждения в совете директоров BlackRock", - добавил Финк.

Нассер руководит Aramco с 2015 года. Под его руководством компания вышла на фондовую биржу в 2019 году. В 2021 году Aramco анонсировала планы по достижению нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

В то же время Бадер Аль-Саад, глава Арабского фонда экономического и социального развития, пробудет в совете директоров BlackRock до конца своего срока и не будет переизбираться в совет в 2024 году.

BlackRock управляет активами на $9,4 трлн.

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Тэги: США, BLACKROCK, СОВЕТ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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