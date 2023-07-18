Азербайджан и Гонконг согласовывают соглашение об избежание двойного налогообложения

Азербайджан и Гонконг провели первый раунд переговоров по соглашению «Об устранении двойного налогообложения в отношении доходов и предотвращения уклонения от уплаты налогов между правительством Азербайджана и специальной территориальной единицей Китая Гонконгом».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе Азербайджана, переговоры прошли 11-13 июля в Гонконге.

«В ходе переговоров стороны полностью согласовали все статьи соглашения, касающиеся вопросов налогообложения. По статьям, по которым остались открытые вопросы принято решение продолжить обсуждения», - подчеркнули в Службе.

До настоящего времени соглашения об избежание двойного налогообложения Азербайджан подписал с 55 странами. Кроме этого, с рядом стран ведутся переговоры для подписания аналогичных соглашений.

Р.Ахмедов