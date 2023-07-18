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Дальнее зарубежье 18.07.2023 16:05

Япония и ОАЭ договорились сотрудничать в космической отрасли, энергетике, технологиях искусственного интеллекта

Япония и ОАЭ в ходе визита японского премьера Фумио Кисиды в эмираты заключили соглашения о сотрудничестве в сфере космоса, авиации, энергетики, климатических изменений, транспорта, сообщает во вторник "Аль-Арабийя".

"Кисида посетил бизнес-форум ОАЭ и Японии, на котором стороны подписали 23 соглашения и меморандума о взаимопонимании. Соглашения нацелены на развитие экономических, торговых и инвестиционных связей в областях энергетики, промышленности, передовых технологий, искусственного интеллекта, космоса, здравоохранения и транспорта, а также окружающей среды", - информирует телеканал.

Вместе с тем авиакомпании ОАЭ Etihad Airways и Emirates пообещали расширить деятельность в Японии.

Также накануне Кисида и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян провели переговоры, в ходе которых согласились на создание нового партнерства стран в инновациях. Эта инициатива должна включать в себя как обеспечение энергетической безопасности, так и работу ОАЭ с Японией над производством микросхем и аккумуляторов.

Также лидеры подтвердили приверженность цели достигнуть к 2050 году нулевого уровня выброса парниковых газов.

Телеканал напоминает, что Кисида находится в турне по странам Персидского залива. В минувшие выходные Кисида побывал в Саудовской Аравии. Токио и Эр-Рияд договорились начать новый стратегический диалог на уровне глав МИД, активизировать обмен мнениями по вопросам дипломатии и безопасности, запустить инициативу Manar, которая должна помочь различным странам мира добиваться нулевого уровня выбросов парниковых газов.

Во вторник Кисида должен отправиться в Катар - страну-поставщика газа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОАЭ, ТЕХНОЛОГИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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