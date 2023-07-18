Япония и ОАЭ договорились сотрудничать в космической отрасли, энергетике, технологиях искусственного интеллекта

Япония и ОАЭ в ходе визита японского премьера Фумио Кисиды в эмираты заключили соглашения о сотрудничестве в сфере космоса, авиации, энергетики, климатических изменений, транспорта, сообщает во вторник "Аль-Арабийя".
"Кисида посетил бизнес-форум ОАЭ и Японии, на котором стороны подписали 23 соглашения и меморандума о взаимопонимании. Соглашения нацелены на развитие экономических, торговых и инвестиционных связей в областях энергетики, промышленности, передовых технологий, искусственного интеллекта, космоса, здравоохранения и транспорта, а также окружающей среды", - информирует телеканал.
Вместе с тем авиакомпании ОАЭ Etihad Airways и Emirates пообещали расширить деятельность в Японии.
Также накануне Кисида и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян провели переговоры, в ходе которых согласились на создание нового партнерства стран в инновациях. Эта инициатива должна включать в себя как обеспечение энергетической безопасности, так и работу ОАЭ с Японией над производством микросхем и аккумуляторов.
Также лидеры подтвердили приверженность цели достигнуть к 2050 году нулевого уровня выброса парниковых газов.
Телеканал напоминает, что Кисида находится в турне по странам Персидского залива. В минувшие выходные Кисида побывал в Саудовской Аравии. Токио и Эр-Рияд договорились начать новый стратегический диалог на уровне глав МИД, активизировать обмен мнениями по вопросам дипломатии и безопасности, запустить инициативу Manar, которая должна помочь различным странам мира добиваться нулевого уровня выбросов парниковых газов.
Во вторник Кисида должен отправиться в Катар - страну-поставщика газа.
Алиев назначил Амирбекова представителем президента Азербайджана по особым поручениям
Баку и Ташкент создают совместную инвесткомпанию и укрепляют энергосотрудничество
Азербайджан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества в сфере военной авиации и ПВО
TotalEnergies, Aramco и SABIC успешно переработали пиролизное масло из пластиковых отходов в полимеры
Турецкая лира обновила рекордный минимум в ожидании заседания ЦБ в четверг
В Перми отмечают рост туристического интереса к Азербайджану
Таиланд с начала 2023 года принял 815 тыс. российских туристов
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС