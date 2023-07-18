Саудовский кронпринц и Эрдоган подписали соглашения о сотрудничестве в области энергетики, оборонной промышленности

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали несколько двусторонних соглашений, в частности, о сотрудничестве в сферах энергетики, инвестиций и обороны, сообщает Саудовское агентство прессы.
"Кронпринц и президент Турции провели церемонию подписания ряда двусторонних соглашений, в том числе меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, план действий по сотрудничеству в области оборонной промышленности, исследований и разработок, а также меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций", - информирует агентство.
Эр-Рияд также заключил два контракта с турецкой авиастроительной компанией Baykar.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в медийной сфере.
Агентство напоминает, что кронпринц накануне принял турецкого президента в Джидде. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения, изучили пути сотрудничества и возможности для развития отношений в различных областях.
Эрдоган 17-19 июля совершает поездку по странам Персидского залива. Ожидается, что во вторник он отправится в Катар, а затем - в ОАЭ.
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