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Регион 18.07.2023 12:28

Саудовский кронпринц и Эрдоган подписали соглашения о сотрудничестве в области энергетики, оборонной промышленности

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали несколько двусторонних соглашений, в частности, о сотрудничестве в сферах энергетики, инвестиций и обороны, сообщает Саудовское агентство прессы.

"Кронпринц и президент Турции провели церемонию подписания ряда двусторонних соглашений, в том числе меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, план действий по сотрудничеству в области оборонной промышленности, исследований и разработок, а также меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций", - информирует агентство.

Эр-Рияд также заключил два контракта с турецкой авиастроительной компанией Baykar.

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в медийной сфере.

Агентство напоминает, что кронпринц накануне принял турецкого президента в Джидде. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения, изучили пути сотрудничества и возможности для развития отношений в различных областях.

Эрдоган 17-19 июля совершает поездку по странам Персидского залива. Ожидается, что во вторник он отправится в Катар, а затем - в ОАЭ.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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