Страховые премии Фонда аграрного страхования Азербайджана за I полугодие составили 13 млн манатов

Страховые премии Фонда аграрного страхования Азербайджана за первое полугодие 2023 года составили 13 млн манатов, сообщил председатель правления фонда Фуад Садыгов.
«В 2021 году премии Фонда составили 2 млн манатов, в 2022 году – 6 млн манатов, а за 6 месяцев 2023 года – достигли 13 млн манатов», - сказал Садыгов в интервью пресс-службе фонда.
По его словам, рост объема премий свидетельствует о повышении интереса у фермеров к страхованию. «Мы ожидаем, что в следующем году объем премий будет еще больше», - отметил он.
Садыгов подчеркнул, что с начала 2023 года фермерами застрахованы сельскохозяйственные площадью около 400 тыс. га.
«С начала 2023 года Фонд получил порядка 7 тыс. обращений от фермеров, чьи угодья общей площадью 125-130 тыс. га полностью или частично пострадали от природных бедствий», - добавил он.
Р.Ахмедов
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