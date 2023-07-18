Алиев назначил Амирбекова представителем президента Азербайджана по особым поручениям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Эльчина Амирбекова представителем президента Азербайджана по особым (специальным) поручениям. В связи с назначением на этот пост, Амирбеков освобожден от должности помощника первого вице-президента Азербайджана. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Р.Керимов

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