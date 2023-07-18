ГНФАР увеличил почти до 70% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 69,6%, отмечается в данных фонда.
По состоянию на 30 июня 2023 года активы ГНФАР составили $54 млрд 915,07 млн, из которых сумма эквивалентная $0,83 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.
Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец июня 2023 года равен $54 млрд 914,25 млн.
При этом в структуре инвестиционного портфеля 69,6% размещено в долларах США (по итогам 2022 года - 68,6%), 19,6% - в евро (по итогам 2022 года - 20,4%), 4,9% - фунтах стерлингов (5,2%), 0,6% - австралийских долларах (0,6%), 0,2% - турецких лирах (0,4%), 0,2% - российских рублях (0,3%), 1% - китайских юанях (1,1%), 1,4% - японских йенах (1,3%), 2,5% - прочих валютах (2,1%).
Согласно данным, 60,1% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2022г - 62,1%), 22,9% - акциях (на конец 2022г – 19,6%), 5,5% - недвижимости (на конец 2022г - 6,2%). Доля золота составляет 11,5% (на конец 2022г - 12,1%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2022 года - 101,8 т).
По данным фонда, 96,4% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.
По данным фонда, 37,1% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в Северной Америке, 28,1% - в странах Европы, 15,2% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 0,1% - в странах Южной Америки, 0,3% - в странах Ближнего Востока, 0,6%- в Австралии и Новой Зеландии, 7,1% - в международных организациях, в золоте – 11,5%.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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