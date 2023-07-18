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Финансы 18.07.2023 19:26

Турецкая лира обновила рекордный минимум в ожидании заседания ЦБ в четверг

Курс турецкой лиры опустился до очередного рекордного минимума, поскольку ЦБ и госбанки прекратили поддержку нацвалюты в ожидании очередного заседания по вопросу базовой ставки, пишет Trading Economics.

Большинство аналитиков прогнозируют, что ЦБ Турции в четверг повысит ставку по семидневным операциям РЕПО до 20% годовых с нынешних 15% годовых, что является максимальным уровнем с ноября 2011 года.

Нацвалюта торгуется во вторник на уровне 26,9277 лиры/$1 по сравнению с 26,3506 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последний год лира потеряла половину своей стоимости.

Фондовый индекс BIST 100 с начала торгов во вторник упал на 3%, а за год он поднялся в 2,6 раза.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИРА, КУРС, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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