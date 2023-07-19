В Южной Корее около 8 тыс. человек не могут вернуться домой из-за наводнений

В Южной Корее до 8 тыс. человек не могут возвратиться в свои дома из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями.

По его данным, по состоянию на 11:00 среды по местному времени (5:00 мск) дома покинули более 16,5 тыс. человек. Из них 7,8 тыс. все еще находятся у родственников или в убежищах.

В свою очередь издание Korea News сообщает, что премьер-министр Хан Доксу распорядился о начале подготовки к новой волне проливных дождей, которые ожидаются к концу этой недели.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил несколько районов, сильно пострадавших от ливней, зонами стихийного бедствия. Ранее на этой неделе он распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий ливней.

"Рёнхап" сообщал, что 44 человека погибли, еще шесть пропали без вести из-за ливней, обрушившихся на Южную Корею. Многодневные проливные дожди вызвали в центральной и южной частях Южной Кореи оползни. Ливни повредили более 1,9 тыс. зданий, больше всего пострадала провинция Чхунчхон-Намдо. По данным властей, разрушено более 330 домов.

Также ливни затопили сельскохозяйственные угодья площадью более 32,8 тыс. га, что составляет больше половины площади Сеула. Также погибли 797 тыс. голов домашнего скота.