Гаджиев встретился с послами стран ЕС

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послами стран-членов Европейского Союза и ряда других стран, в ходе которой проинформировал их о мирных переговорах с Арменией.
"Благодарю Хикмета Гаджиева за ценные дискуссии с ЕС и партнерами о пути к справедливому и устойчивому миру (на Южном Кавказе – ИФ). Германия привержена поддержке обеим сторонам конфликта (Азербайджана и Армении – ИФ) в скорейшем достижении мира", - написал в твиттер посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн, принимавший участие во встрече.
Кроме послов стран ЕС, во встрече также приняли участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара, посол Турции Джахит Бахчи.
Р.Ахмедов
Потребление газа в Литве в I полугодии сократилось в 1,5 раза - Amber Grid
Brent подорожала до $80,24 за баррель
Главное управление по борьбе с коррупцией в I полугодии обеспечило возмещение материального ущерба на сумму почти 12 млн манатов
В Баку снесут старое здание детского туберкулезного санатория №4 и возведут там объединенную городскую больницу на 100 коек
США приостановили финансирование Уханьского института вирусологии
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства
Финляндия отзывает согласие на работу российского генерального консульства в Турку
В Южной Корее около 8 тыс. человек не могут вернуться домой из-за наводнений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС