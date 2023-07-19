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Внешняя политика 19.07.2023 16:26

Гаджиев встретился с послами стран ЕС

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послами стран-членов Европейского Союза и ряда других стран, в ходе которой проинформировал их о мирных переговорах с Арменией.

"Благодарю Хикмета Гаджиева за ценные дискуссии с ЕС и партнерами о пути к справедливому и устойчивому миру (на Южном Кавказе – ИФ). Германия привержена поддержке обеим сторонам конфликта (Азербайджана и Армении – ИФ) в скорейшем достижении мира", - написал в твиттер посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн, принимавший участие во встрече.

Кроме послов стран ЕС, во встрече также приняли участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара, посол Турции Джахит Бахчи.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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