Гаджиев встретился с послами стран ЕС

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послами стран-членов Европейского Союза и ряда других стран, в ходе которой проинформировал их о мирных переговорах с Арменией.

"Благодарю Хикмета Гаджиева за ценные дискуссии с ЕС и партнерами о пути к справедливому и устойчивому миру (на Южном Кавказе – ИФ). Германия привержена поддержке обеим сторонам конфликта (Азербайджана и Армении – ИФ) в скорейшем достижении мира", - написал в твиттер посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн, принимавший участие во встрече.

Кроме послов стран ЕС, во встрече также приняли участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара, посол Турции Джахит Бахчи.

Р.Ахмедов