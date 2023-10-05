Баку готов ко встречам в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения – Гаджиев

Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате ЕС-Азербайджан-Армения, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате ЕС, Азербайджана и Армении при содействии главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом смысле Азербайджан является автором множества мирных инициатив, включая подписание мирного договора», - написал Гаджиев в соцсети «X».

Он отметил, что в этой связи Азербайджан готов ко встречам в ближайшее время в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения.

«Азербайджан также поддерживает прямой диалог и двусторонние переговоры между Баку и Ереваном по нормализации отношений и подписания мирного договора», - подчеркнул Гаджиев.

Р.Ахмедов