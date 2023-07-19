Речи о лечении Саакашвили за границей не идет - Гарибашвили

Правительство Грузии не раз предлагало семье бывшего президента Михаила Саакашвили пригласить любых зарубежных врачей в клинику "Вивамед" для его лечения на месте, однако недавний инцидент поставил под сомнение всю миссию польских врачей, заявил в среду журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Эти тайные действия польского врача полностью дискредитировали миссию польских врачей, прибывших в Тбилиси для осмотра Саакашвили, поэтому мы пересмотрим свой подход по сотрудничеству с польскими медиками", - сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что предложение к семье Саакашвили привезти в Тбилиси любых зарубежных врачей для лечения на месте остается в силе.

Премьер-министр еще раз заявил, что ни о каком лечении Саакашвили за границей речь не идет.

Пятеро польских врачей 15 июля прибыли в Тбилиси и в течение семи часов производили медицинский осмотр Саакашвили. Ими были взяты биологические образцы у Саакашвили в присутствии грузинских врачей, однако один из польских медиков тайно взял у экс-президента образцы волос и ногтей, которые завернув в салфетку, спрятал в своем ботинке. На выходе из клиники врач был задержан. Процедура изъятия у него биообразцов Саакашвили была заснята на видеокамеру и обнародована по грузинским телеканалам.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольким уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.