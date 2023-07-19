США пообещали заказать оружие для Украины на $1,3 млрд

США выделяют еще $1,3 млрд на заказ вооружения для Украины, сообщает в среду Пентагон.

Этот транш помощи будет выделен через Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Эта программа предусматривает не поставки уже имеющегося у США на складах оружия, а закупку нового вооружения.

"Вооружение, фигурирующее в данном транше помощи, оценивается в $1,3 млрд", - отмечается в сообщении оборонного ведомства США.

В частности, речь пойдет о закупке четырех зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийских снарядов калибром 152 мм, противотанковых ракетных комплексов TOW, оборудования для разминирования, беспилотников Phoenix Ghost и Switchblade, оборудования для борьбы с дронами и для радиоэлектронной борьбы.

Пентагон также обещает Украине 150 бензовозов, транспортные средства для транспортировки военной техники, эвакуации техники с поля боя.