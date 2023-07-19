Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.908 RUR   0.0187 GBR   2.2133 TRY   0.0631

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +1.60 Brent 79.63 +1.13

Дальнее зарубежье 19.07.2023 23:14

ООН должна максимально подключиться к вопросу обеспечения зерновой сделки - Данилов

ООН должна максимально подключиться к вопросу обеспечения действия зерновой сделки для продолжения вывоза продовольствия из Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"У нас соглашение с ООН и Турцией относительно обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием из нашей страны. Договор, который у нас есть – он действующий и еще и пролонгирован на 4 месяца. И, если ООН не пустая институция, то имеет право сказать свое слово террористу, который терроризирует не только нашу страну", - заявил Данилов в эфире телемарафона.

Как он подчеркнул, "если на сегодняшний день ООН (и Турция – ИФ-У) не будут давать возможности обеспечивать продуктами питания бедные страны, которые требуют этой помощи, то вопрос искусственного голода, который РФ хочет на сегодня насадить в мире – вопрос только времени".

"Мы настаиваем на том, чтобы и ООН максимально активно присоединилась к этому вопросу. В конце концов, один из вариантов, который предложил наш президент – это создание гумконвоев, которые под охраной средств поражения должны двигаться, чтобы мир не стал пороге еще одной проблемы за счет того, что в РФ кто-то сумасшедший", - сказал он.

Данилов также отметил, что сейчас крайне необходимо, чтобы черноморская инфраструктура Украины работала и была максимально защищена. По этой причине, сказал он, на заседаниях у Зеленского рассматриваются вопросы обращения к партнерам, включая ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДАНИЛОВ, ООН, СДЕЛКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az