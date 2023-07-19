ООН должна максимально подключиться к вопросу обеспечения зерновой сделки - Данилов

ООН должна максимально подключиться к вопросу обеспечения действия зерновой сделки для продолжения вывоза продовольствия из Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"У нас соглашение с ООН и Турцией относительно обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием из нашей страны. Договор, который у нас есть – он действующий и еще и пролонгирован на 4 месяца. И, если ООН не пустая институция, то имеет право сказать свое слово террористу, который терроризирует не только нашу страну", - заявил Данилов в эфире телемарафона.
Как он подчеркнул, "если на сегодняшний день ООН (и Турция – ИФ-У) не будут давать возможности обеспечивать продуктами питания бедные страны, которые требуют этой помощи, то вопрос искусственного голода, который РФ хочет на сегодня насадить в мире – вопрос только времени".
"Мы настаиваем на том, чтобы и ООН максимально активно присоединилась к этому вопросу. В конце концов, один из вариантов, который предложил наш президент – это создание гумконвоев, которые под охраной средств поражения должны двигаться, чтобы мир не стал пороге еще одной проблемы за счет того, что в РФ кто-то сумасшедший", - сказал он.
Данилов также отметил, что сейчас крайне необходимо, чтобы черноморская инфраструктура Украины работала и была максимально защищена. По этой причине, сказал он, на заседаниях у Зеленского рассматриваются вопросы обращения к партнерам, включая ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев.
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