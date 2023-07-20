С 23 апреля ППП «Лачин» на границе Азербайджана и Армении пересекли почти 2 тыс. человек

С момента открытия 23 апреля 2023 года погранично-пропускной пункт (ППП) «Лачин» на азербайджано-армянской границе пересекли 1927 человек.
«С 23 апреля, когда был установлен погранично-пропускной пункт («Лачин» на границе Азербайджана и Армении – ИФ), 1927 человек пересекли границу, воспользовавшись этим КПП, несмотря на неустанные усилия и лживую пропаганду армянской стороны, направленные на то, чтобы отговорить местных армянских жителей от его использования», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление делегации Азербайджана на заседании Постоянного совета ОБСЕ от 20 июля.
Р.Керимов
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