С 23 апреля ППП «Лачин» на границе Азербайджана и Армении пересекли почти 2 тыс. человек

С момента открытия 23 апреля 2023 года погранично-пропускной пункт (ППП) «Лачин» на азербайджано-армянской границе пересекли 1927 человек.

«С 23 апреля, когда был установлен погранично-пропускной пункт («Лачин» на границе Азербайджана и Армении – ИФ), 1927 человек пересекли границу, воспользовавшись этим КПП, несмотря на неустанные усилия и лживую пропаганду армянской стороны, направленные на то, чтобы отговорить местных армянских жителей от его использования», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление делегации Азербайджана на заседании Постоянного совета ОБСЕ от 20 июля.

Р.Керимов