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Дальнее зарубежье 21.07.2023 10:28

Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв

Возле Генконсульства Китая в Одессе в четверг произошел взрыв, здание повреждено, персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет, сообщил представитель МИД КНР.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв, ударной волной была выбита часть стены и оконное стекло", - говорится в ответе дипломата на вопрос журналиста о том, был ли нанесен ущерб зданию в результате обстрела Одессы со стороны России.

Ответ размещен на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет.

"Китай уделяет пристальное внимание соответствующим тенденциям, продолжает поддерживать связь с соответствующими сторонами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Украине", - подчеркнул дипломат.

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Тэги: КИТАЙ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, УКРАИНА, ОДЕССА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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