Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв

Возле Генконсульства Китая в Одессе в четверг произошел взрыв, здание повреждено, персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет, сообщил представитель МИД КНР.
"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв, ударной волной была выбита часть стены и оконное стекло", - говорится в ответе дипломата на вопрос журналиста о том, был ли нанесен ущерб зданию в результате обстрела Одессы со стороны России.
Ответ размещен на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет.
"Китай уделяет пристальное внимание соответствующим тенденциям, продолжает поддерживать связь с соответствующими сторонами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Украине", - подчеркнул дипломат.
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