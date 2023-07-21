Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв

Возле Генконсульства Китая в Одессе в четверг произошел взрыв, здание повреждено, персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет, сообщил представитель МИД КНР.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв, ударной волной была выбита часть стены и оконное стекло", - говорится в ответе дипломата на вопрос журналиста о том, был ли нанесен ущерб зданию в результате обстрела Одессы со стороны России.

Ответ размещен на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет.

"Китай уделяет пристальное внимание соответствующим тенденциям, продолжает поддерживать связь с соответствующими сторонами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Украине", - подчеркнул дипломат.